Сеул раскошелился на $100 млн для Украины, но оружия не даст

Южная Корея объявила о выделении Украине гуманитарной помощи в размере $100 млн. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён сделал это заявление на полях саммита НАТО в Турции, куда он был приглашен в качестве одного из четырех индо-тихоокеанских партнеров альянса, сообщает администрация президента РК.

Советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак подчеркнул, что пакет помощи носит исключительно гражданский характер. Источник в администрации уточнил, что поставок летального оружия в рамках новой инициативы не предусмотрено.

«В нашей позиции по Украине ничего не меняется. Мы не поставляем оружие», — заявил чиновник, добавив, что решение о конкретном распределении средств еще не принято.

С 2022 года Сеул ограничивался нелетальной помощью — касками, бронежилетами и медицинским оборудованием, избегая поставок боеприпасов и вооружений. При этом, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), за период с 2021 по 2025 год Южная Корея стала вторым по объемам поставщиком оружия в европейские страны НАТО после США, что подчеркивает ее растущую роль в глобальной оборонной кооперации.

Однако в случае с Украиной Сеул продолжает сохранять сдержанную позицию, балансируя между давлением союзников и экономическими интересами с Москвой.