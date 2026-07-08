Личный состав украинской армии предпринимал попытки вести боевые действия в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) под видом гражданских, заявил командир батальона ВС РФ с позывным Агалу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные сразу замечали противника, так как украинские военные ходили «выбритые, аккуратные, опрятные».

«У них были определенные точки, где они переодевались в гражданскую одежду. Действовали, получается, по гражданке. <…> У нас бойцы сразу же замечали, что это противник идет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).