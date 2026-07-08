Марочко: Киеву важно удержать Славянск и Краматорск в период саммита НАТО

Владимиру Зеленскому важно удержать контроль над Славянском и Краматорском в ДНР в дни саммита НАТО и показать Западу, что у украинской армии в зоне спецоперации "все нормально и стабильно", считает военный эксперт Андрей Марочко.

"Пока длится саммит НАТО Зеленский пытается как-то еще убедить своих западных коллег в том, что у них все нормально и стабильно. Поставлена задача не допустить прорыва наших войск на рубежах Славянска и Краматорска", - сказал Марочко корреспонденту ТАСС.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что командование ВСУ для укрепления обороны Славянска и Краматорска направило к городам элитные подразделения украинской армии и иностранных наемников.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре 7-8 июля.