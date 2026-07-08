Мэр Кличко заявил о горящих складах в Киеве после атаки ВС РФ

В Киеве загорелись склады на фоне атаки Вооруженных сил России на столицу Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко, "В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения", - написал чиновник.

Он добавил, что в Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании. Незадолго до этого украинское издание Times of Ukraine сообщило, что в Киеве раздались взрывы неизвестного происхождения. 7 июля в министерстве обороны России заявили, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

За день до этого в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и Киевской области. В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод "Визар" в Вишневом.

После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.