Военное предприятие "Жулянский машиностроительный завод "Визар", занимающееся ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ, полностью уничтожено в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Вишневом под Киевом. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что в результате удара ВС РФ в городе Вишневом был уничтожен склад с боеприпасами. В том же населенном пункте находится и завод "Визар"

По словам Мосийчука, на расположенном рядом с предприятием складе снаряды "рвались с четырех утра до двенадцати дня".

"Притом кассетные, притом с наконечниками урановыми к [танкам] Abrams. <...> И рядом был завод "Визар", который, естественно, полностью уничтожен из-за взрыва", - сказал он в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Минобороны РФ 6 июля сообщало о нанесении ударов по объектам ВПК Украины, в числе которых были склад горюче-смазочных материалов Вишневое и завод "Визар". В результате удара фиксировалась повторная обширная детонация, отмечали в Минобороны России.