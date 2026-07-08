Украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прошедших необходимую подготовку, в попытке удержать поселок Белый Колодезь. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — заявил источник агентства, добавив, что Белый Колодезь является основным логистическим центром Волчанского района в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.