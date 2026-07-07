Президент Латвии: разногласия в НАТО касаются объёмов поддержки Киева

Разногласия в НАТО касаются объёмов поддержки Киева и ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он отметил, что украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке — это те вопросы, относительно которых в НАТО есть разногласия.

«Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно различаются, разногласия касаются лишь объёмов этой поддержки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Прага больше не может финансировать инициативу по поставкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.