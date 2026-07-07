США пригрозили Ирану последствиями за атаки в Ормузском проливе

Соединенные Штаты заявили о возможных последствиях для Ирана в связи с приписываемыми ему ударами по судам в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации.

Как пишет агентство, США увязали отмену лицензии, ослабившей до 21 августа американские санкции против нефтяного сектора Ирана, с якобы осуществленными Тегераном атаками на суда в Ормузском проливе. В Вашингтоне их назвали "совершенно неприемлемыми" и отметили, что действия исламской республики повлекут за собой последствия. При этом представитель администрации США отметил, что американские переговорщики продолжают работать над выработкой окончательных договоренностей с Ираном.

Reuters приводит данные представителей США, согласно которым Иран, как утверждается, нанес удары по меньшей мере по трем коммерческим судам в Ормузском проливе.

Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что катарский танкер Al Rekayyat, перевозящий СПГ, находится под угрозой взрыва из-за пожара в машинном отделении, начавшегося после атаки на судно в Ормузском проливе. По данным агентства, судно получило значительные повреждения, экипаж был эвакуирован. Как отмечает Reuters, в результате ракетного обстрела в ночь на 7 июля также был поврежден саудовский танкер с нефтью. В свою очередь иранская телерадиовещательная корпорация IRIB передала, что катарское судно пыталось пройти через пролив при поддержке ВМС США и "стало целью атаки после того, как проигнорировало неоднократные предупреждения".