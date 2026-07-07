После освобождения стратегически важной Константиновки идет зачистка и разминирование отдельных районов. Военнослужащий с позывным Шмель, показывает поврежденные во время боев многоэтажки, и выражает уверенность: город, который перешел под контроль России, будет восстановлен и станет еще краше.

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Противник пытается вернуть город и запускает дроны, в том числе с боеприпасами и едой, но усилия ВСУ тщетны. Отступая из Константиновки, украинские боевики бежали в Алексеево-Дружковку, и теперь пытаются закрепиться там. Выбивать их из села нашим штурмовикам помогают расчеты FPV-дронов, нанося удары по логистике. Так уничтожили больше десяти роботизированных комплексов, которые ВСУ использовали для подвоза провизии и боеприпасов. В частном секторе расчеты разведывательных дронов выявили разрозненные группы украинских боевиков. Координаты передали артиллеристам, после чего последовал удар, и пехота ВСУ оказалась ликвидирована.

Напомним, Константиновка находится южнее Дружковки и считается одним из крупнейших транспортных узлов на этом участке фронта. Контроль над городом перекрыл маршруты снабжения, ведущие к Славянско-Краматорской агломерации, куда держат курс подразделения «Южной» группировки войск, продвигаясь все дальше в северном направлении. Алексеево-Дружковка примыкает к Дружковке - городу, расположенному южнее Краматорска. Этот район имеет значение как один из южных подходов к агломерации. Через него проходят дороги, связывающие Краматорск с южными районами Донбасса.

Севернее от агломерации еще один ключевой населенный пункт – Красный Лиман. Освобождение этого стратегического города приближают бойцы группировки «Запад».

Операторы FPV-дронов уничтожают наземные роботизированные комплексы, которые ВСУ используют для доставки боеприпасов на позиции на Краснолиманском направлении. Воздушная разведка выявила замаскированные позиции, откуда боевики вели управление беспилотниками. Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» получил координаты, после чего ударный беспилотник, преодолев систему радиоэлектронного противодействия, успешно поразил пункт управления на Краснолиманском направлении, где идут боевые действия в городской застройке.

Красный Лиман находится северо-восточнее Славянска. Этот район - один из ключевых участков на северных подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение города повлияет на транспортные маршруты и возможности переброски резервов ВСУ. Дальнейшее наступление сразу на южном, восточном и северном направлениях вокруг Славянско-Краматорской агломерации создает кризисные условия для киевского режима и приближает освобождение всей Донецкой Народной Республики.

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Ранее сообщалось, что на Краснолиманском тактическом направлении применяются тяжелые дроны различного назначения. Они выполняют задачи по минированию местности, доставке провизии и боеприпасов нашим передовым подразделениям. Минирование происходит только на тех маршрутах, где передвигается противник.