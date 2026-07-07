В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 22:16 мск 07.07.2026. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно - покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по номеру "112", - говорится в сообщении.