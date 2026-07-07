Алешки за неделю 789 раз атаковали украинские БПЛА
Вооруженные силы Украины выпустили 718 снарядов ствольной и минометной артиллерии и направил 789 беспилотников по прифронтовому городу Алешки Херсонской области с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.
Алешкинский округ расположен на берегу Днепра - напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ.
"Неделя с 29 июня по 5 июля прошла под дроновыми атаками, сбросами, было много неразорвавшихся боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, ранены 13 человек. По Алешкам противник выпустил 718 снарядов ствольной и минометной артиллерии и направил 789 беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
По информации Хоменко, ВСУ били по жилому сектору, энергетике и связи, и под ударами оказывались рынки, магазины и транспорт. Он подчеркнул, что из-за прилетов вспыхивали пожары, а там, где пропадали связь и электричество, помощь вызвать было особенно трудно.
"Этими ударами киевский режим бьет по херсонской земле и мирным людям, а не по военной инфраструктуре: под прицелом гражданские, дети, старики, дома, легковые автомобили, связь, энергетика, медицина, рынки и магазины. Их цель - чтобы мы жили в страхе и уезжали. Но панике поддаваться нельзя: мы сильнее, наше дело правое", - добавил Хоменко.