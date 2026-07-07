Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ над Черным и Азовским морями

Российские военнослужащие вступили в боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Черным и Азовскими морями, а также над регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 по московскому времени сбили 190 беспилотников ВСУ. Дроны уничтожали над акваторией двух морей, а также над Белгородской, Курской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Крымом, Московским регионом и Краснодарским краем.

Каких-либо других подробностей об отражении атак украинских войск в оборонном ведомстве не привели.

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Ранее стало известно, что над регионами России в ночь на 7 июля сбили 452 украинских беспилотника. Под удар попали 17 российских регионов, среди которых Курская, Тамбовская, Рязанская, Орловская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.