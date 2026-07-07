Названы риски втягивания Белоруссии в украинский конфликт

Украина с высокой долей вероятности втянет Белоруссию в военный конфликт, заявил в разговоре с журналистами News.ru политолог Евгений Минченко.

Эксперт отметил, что на эскалацию конфликта, его географическое расширение в настоящее время направлены как усилия Владимира Зеленского, так и его европейских партнеров.

«Риск прямого втягивания Белоруссии в военные действия сейчас очень высок», — подчеркнул Минченко.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сообщил, что в настоящее время есть несколько потенциальных очагов возгорания. Среди них — Белоруссия и Молдавия.

Лукашенко заявил о позиции Беларуси в вопросе военного конфликта

Ученый предупредил, что в ближайшей перспективе Восточная Европа станет очень опасным регионом.