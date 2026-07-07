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В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

Lenta.ru

Россия применит ядерное оружие, только если ее существованию будет что-то угрожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит приводит Weltwoche.

В Кремле назвали условие применения ядерного оружия
© Лента.Ru

Представитель Кремля также заявил, что Россия может достигнуть целей специальной военной операции (СВО) без применения ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также говорил о том, что, учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

В Кремле сделали заявление о возможном начале третьей мировой войны

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам стран Европейского союза.