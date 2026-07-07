В Энергодаре мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Энергодаре Запорожской области, тяжело пострадал владелец транспортного средства. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

"На улице Казацкой в результате атаки дрона загорелся гражданский автомобиль. Владелец транспортного средства был эвакуирован из горящего автомобиля и доставлен в приемное отделение МСЧ‑145. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован в хирургическое отделение, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в "Максе".

Также украинские войска сбросили суббоеприпасы на автодорогу Энергодар - Запорожская ТЭС, подорван автомобиль, рассказал Пухов.

"В первой половине дня на автодороге Энергодар - Запорожская ТЭС с БПЛА был произведен сброс суббоеприпасов. В результате наезда <...> на боеприпас легковой автомобиль получил механические повреждения. К счастью, пострадавших нет, возгорания удалось избежать", - добавил мэр.