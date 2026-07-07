Европейская страна в полтора раза увеличит бюджет на вооружения для Украины

Власти Испании в этом году выделят €50 млн на закупку американского вооружения для последующей передачи Украине. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на правительственные источники.

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По информации издания, эта сумма станет дополнением к €100 млн, которые уже были согласованы на 2026 год во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию в прошлом году. Закупка будет реализована в рамках системы PURL (закупок оружия в США на европейские деньги).

По данным на июль 2025 года, Мадрид с начала военного конфликта на Украине выделил почти €3 млрд для оказания военной помощи Киеву. Кроме того, с 2022 года военную подготовку на территории Испании прошли более девяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. В начале года Минобороны королевства информировало, что обучило 10% солдат ВСУ из числа тех, кто прошел подготовку в Европе.

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В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС с начала конфликта на Украине потратил на помощь Киеву €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных российских активов. В 2026 году ЕС планирует выделить Украине еще и кредит на €90 млрд.