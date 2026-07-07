Лантратова: За июнь установлена судьба 91 военного, пропавшего на СВО

Подведены итоги совместной работы аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ и Министерства обороны России за июнь. Омбудсмен Яна Лантратова озвучила их в своем канале в "МАХ".

Речь идет о розыске пропавших без вести, обмене и поддержке семей участников СВО.

Именно эти вопросы сегодня актуальны и важны для многих людей. Об этом говорят цифры: более 9,5 тыс. обращений по теме СВО.

"Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов", - сообщила омбудсмен.

Лантратова напомнила и о трех успешных обменах. Они были организованы совместно с Минобороны России, спецслужбами и ФСИН. В результате на Родину вернулись 550 российских военнослужащих.

Также дважды ("пять на пять" и "семь на семь") меняли и гражданских. По итогу три семьи воссоединены, все жители Курской области также уже с родными.

Уполномоченный уточнила: на сопровождении аппарата УПЧ находятся 34 тысячи семей участников специальной военной операции. Постоянно ведется работа над расширением патронажа и психологической поддержки.

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