Американский самолет-разведчик заметили у границы с Россией

Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II снова проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации агентства, борт поднялся в воздух с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера Польши, а после стал летать над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вокруг Калининграда.

Этот же самолет уже проводил разведку вокруг Калининградской области. Полет был совершен во вторник, 7 июля.

Отмечается, что Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты вдоль западной границы с Россией и над Черным морем. Он был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.