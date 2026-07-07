ВСУ признали бессилие перед российскими дронами у Дружковки

Ситуация на Дружковском направлении для украинских войск стремительно ухудшается: российские подразделения кардинально изменили тактику, расширив зону применения FPV-дронов далеко за пределы линии фронта.

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Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

"Противник продолжает системно расширять зону применения FPV-дронов, смещая акцент не только на передний край, но и на тыловые районы", - написал "Мучной", объяснив, что российские бойцы стараются выявлять и уничтожать средства огневого поражения ВСУ, логистики и других важных элементов.

По его словам, российские войска проводят высокоточные операции, поражая технику глубоко в тылу. В частности, в районе Дружковки была уничтожена самоходная артиллерийская установка и еще одна единица боевой техники. Автор признает, что российская сторона мастерски сочетает воздушную разведку с ударными комплексами, сокращая время между обнаружением и уничтожением цели до минимума.

"Подобная тактика призвана постепенно ослаблять систему поддержки наших подразделений, усложняя ведение контрбатарейной борьбы и реагирование на штурмовые действия противника", - добавил военнослужащий ВСУ.

Напомним, что активное наступление на данном участке фронта подтвердил командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину. По данным военного командования РФ, 6-я мотострелковая дивизия успешно ведет наступательные действия в направлении Дружковки, последовательно подавляя очаги сопротивления противника.