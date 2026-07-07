Китайские аналитики из издания Baijiahao заявили об ультиматуме России в ответ на провокации стран НАТО. Об этом сообщает «АБН24».

Финляндия и Литва заявили о планах разместить на своей территории ядерное оружие. Сперва финские власти добились принятия поправок, разрешающих ввоз и хранение стратегического вооружения, а после Вильнюс внес аналогичный законопроект на рассмотрение парламента.

Китайские журналисты считают, что происходит не просто корректировка политики двух европейских стран — фактически НАТО бросает вызов России. Альянс стремится создать вокруг РФ пояс государств, на территории которых будет размещено ядерное оружие.

«Ответ России был бескомпромиссным. Дмитрий Медведев выступил с прямым и резким заявлением, объявив, что Финляндия попала в список ядерных целей РФ после отмены запрета на стратегическое оружие. Это была не дипломатическая риторика, а настоящий ультиматум», — подчеркивают в Baijiahao.

Авторы констатировали, что Финляндия и Латвия в случае появления ядерного оружия на их территории автоматически становятся мишенями для ядерной триады России. Российским ракетам потребуется всего несколько минут, чтобы добраться до Хельсинки, а до Вильнюса время подлета будет еще ниже. Китайские аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет проявлял значительную «сдержанность в своих действиях», однако теперь у него не осталось другого выбора, кроме как отбросить все сомнения и компромиссы.