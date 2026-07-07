Трамп принял судьбоносное решение по F-35 для Турции

Президент США Дональд Трамп может поддержать возвращение Турции к программе F-35 и продажу Анкаре американских истребителей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

По данным источников издания, ожидается, что о своей поддержке президент США Дональд Трамп сообщит в ходе визита в Анкару, куда он приедет на саммит НАТО.

«Этот шаг станет самым масштабным жестом со стороны Дональда Трампа в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он считает своим близким союзником. После возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году отношения между двумя странами потеплели», - говорится в статье.

Ранее американский лидер уже заявил, что намерен сделать для Турции то, что «очень их обрадует». Однако возможную сделку осложняет приобретение Анкарой в 2019 году российской системы ПВО С-400, введенные Вашингтоном санкции и принятый Конгрессом закон, запрещающий продажу Турции истребителей F-35. Одним из возможных решений этой проблемы называют передачу С-400 третьей стране, но договоренности по этому вопросу пока нет.

Турция ведет переговоры по F-35 и параллельно развивает собственный истребитель Kaan

Также против передачи Турции истребителей выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он уже предупредил, что этот шаг может «нарушить баланс сил на Ближнем Востоке», отмечает агентство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что продолжаются переговоры с США о покупке истребителей F-35. При этом в стране ведется работа над созданием национального аналога - истребителя пятого поколения KAAN. Минобороны Турции уже официально заказало 20 самолетов KAAN Block 10 у компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ).