Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» отметил, что российские войска переходят к новой тактике нанесения ударов с минимальным временным разрывом. По его словам, это свидетельствует о переломе в ходе боевых действий.

Американские спецслужбы, по информации эксперта, предупреждают украинские власти о готовящихся атаках, однако эффективность этих предупреждений ограничена из-за нехватки ресурсов у ВСУ для противодействия. Особое внимание Михайлов обратил на недавний удар по Киеву, который, по его мнению, стал возможен благодаря содействию со стороны отдельных лиц внутри столицы.

В последние дни поступают сообщения о боестолкновениях в районе Красного Лимана, а также о продвижении российских подразделений в сторону Доброполья и на окраины Славянска. Украинские источники подтверждают прорыв к Славянской ТЭС.

На Запорожском направлении украинские силы, по данным обеих сторон, перешли к построению многоэшелонированной обороны. Как заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, с лета украинское командование проводит наступление с целью выхода к границам Днепропетровской области и удара по флангам российской группировки «Восток». В этих операциях задействованы пять десантно-штурмовых бригад, участвовавших в боях в Курской области.