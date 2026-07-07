Чиновники Минобороны Украины воровали горючее тоннами

Николаевская специализированная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четверых бывших должностных лиц Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, причастных к масштабному хищению горюче-смазочных материалов. По версии следствия, участники группы нанесли государству ущерб на сумму свыше 47 миллионов гривен.

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«В течение 2022–2025 годов бывшие чиновники Минобороны и Генштаба организовали схему, по которой искусственно формировали потребность в бензине и дизельном топливе для одной из воинских частей», — сообщается в материалах дела.

Согласно фабуле обвинения, фигуранты создавали видимость проведения мероприятий боевой подготовки, чтобы обосновать получение топлива. На самом деле заявленные учения не проводились, а полученные материалы оформлялись подложными накладными и отчетами, после чего реализовывались сторонним лицам. В результате махинаций из ведения воинской части было выведено почти 500 тонн горючего, включая более 132 тонн бензина и свыше 364 тонн дизельного топлива.

Обвинение предъявлено двум бывшим начальникам подразделений Минобороны и Генштаба, а также начальнику службы ГСМ и начальнику пункта заправки одной из воинских частей. Дальнейшую правовую оценку действиям фигурантов даст суд.