Огненная жатва: Украинские БПЛА стали поджигать поля в новых регионах

Украинские БПЛА в новых регионах России начали сбрасывать термитные боеприпасы на поля с озимой пшеницей и сельскохозяйственные угодья. Противник также целенаправленно выводит из строя тракторы и другую уборочную технику. Таким образом ВСУ пытаются сорвать уборку зерновых и заготовку кормов для домашних животных.

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Первые налеты на сельхозпредприятия в Херсонской и Запорожской областях зафиксировали весной нынешнего года. С наступлением летней жары, когда температура воздуха превышает 30 градусов, атаки БПЛА с термитными боеприпасами приобрели системный характер. Сотрудники МЧС знают, что спровоцировать природный пожар может даже солнечный зайчик, отразившийся от осколков стекла, а украинские боевики сбрасывают термитные шашки или фосфорные боеприпасы, которые нельзя потушить ни водой, ни землей.

Особенно от налетов пострадали земли биосферного заповедника "Аскания-Нова".

"Первое возгорание в результате атаки украинских БПЛА произошло 24 июня, затем последовало еще восемь. 28 июня ликвидация пожара на одном из участков степи продолжалась девять часов. Огнем уничтожены уникальные целинные степные биотопы, включающие редкие виды флоры и фауны", - сообщает дирекция учреждения.

Общая площадь выжженных участков заповедной степи в "Аскании-Нова" составляет около 2100 гектаров. Огромные черные пепелища видны даже из космоса.

В селе Гладковка Херсонской области под удар БПЛА попало фермерское хозяйство "Агро-Мир". Огонь уничтожил более 100 гектаров урожая пшеницы. С учетом данных прошлого года, когда урожайность зерновых составила около 21 центнера с гектара, можно подсчитать: убытки хозяйства достигли примерно трех миллионов рублей.

"Выжигание сельхозугодий не имеет ничего общего с военными целями. Это очередное варварское преступление против мирных жителей региона и труда наших аграриев", - заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Подобная ситуация наблюдается у соседей в Запорожской области, где чаще других страдают аграрии Приазовского района. 30 июня в результате сброса с ударного беспилотника в районе села Новоивановка загорелись посевы зерновых культур. Пожарным и работникам хозяйства удалось потушить пламя, но поле озимой пшеницы площадью пять гектаров было уничтожено огнем. Удары продолжились: по данным главы региона Евгения Балицкого, в Приазовском районе от пожаров погибло 45 гектаров пшеницы и ячменя.

Положение усугубляется тем, что ВСУ с беспилотников минируют сельские дороги и атакуют выезжающие на тушение возгораний пожарные машины и сельхозтехнику. Так, 26 июня в Старобельском муниципальном округе ЛНР украинские беспилотники атаковали трактор и грузовик фермерского хозяйства. Погибли два человека. 2 июля в Алчевске и Красном Луче противник сжег девять грузовых автомобилей.

Однако жители новых регионов не сдаются. Власти обещают оказать пострадавшим аграриям необходимую поддержку, а военные наращивают количество мобильных огневых групп и наступают, чтобы еще дальше отодвинуть линию фронта.

Фермеров не запугать

Работы на полях в новых регионах идут по графику. Так, в Херсонской области яровыми засеяно более 420 тысяч гектаров. Основная культура - подсолнечник, под него отведено 285 тысяч гектаров, также посеяны зерновые, бобовые, масличные и технические культуры.

В Запорожской области под урожай 2026 года засеяно 464 тысячи гектаров яровых культур. Традиционно основной масличной культурой остается подсолнечник - его посевы превысили 350 тысяч гектаров, но также посеяны ячмень, пшеница и горох.

В нынешнем году на развитие агропромышленного комплекса Запорожской области предусмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей господдержки. Субсидия позволяет частично компенсировать затраты на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и выполнение иных работ. По предварительным оценкам, валовой сбор зерновых и масличных культур на Запорожье в 2026 году ожидается на уровне около двух миллионов тонн.