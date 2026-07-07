В НАТО отказались списывать танки со счетов на фоне развития БПЛА

В НАТО не считают, что беспилотники полностью вытеснят танки с поля боя, однако признают необходимость адаптации военной доктрины к новым реалиям. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного офицера одной из европейских стран-членов альянса, будущее вооружённых конфликтов лежит в комбинированном использовании бронетехники и дронов.

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Некоторые генералы НАТО заявили изданию, что выживаемость техники на поле боя существенно снизилась на фоне массированного применения беспилотников, что требует пересмотра тактических подходов.

По словам источника FT, в альянсе не видят смысла в противопоставлении танков и дронов.

«Логика будущих потребностей в вооружениях состоит не в выборе между танками и дронами. Нужны будут и танки, и дроны. Речь о гибридизации боевых возможностей», — заявил высокопоставленный военный.

Он подчеркнул, что эффективность на поле боя достигается за счёт синергии различных систем вооружения, а не полной замены одного вида техники другим.

В НАТО также отметили, что опыт конфликта на Украине, где беспилотники активно применяются обеими сторонами, подтверждает уязвимость тяжёлой бронетехники без прикрытия с воздуха и систем радиоэлектронной борьбы. Однако полностью отказываться от танков преждевременно: они сохраняют свою роль как ударная сила и средство огневой поддержки пехоты. Обновление доктрины будет касаться усиления защиты бронемашин, интеграции их с дронами-разведчиками и разработки новых тактических схем, снижающих риски поражения.

Официальный представитель НАТО пока не комментирует публикацию, однако, по данным источников, вопрос модернизации вооружённых сил и адаптации к угрозам БПЛА будет одним из ключевых на предстоящем саммите альянса в Анкаре. Европейские страны уже начали пересмотр своих оборонных программ, предусматривая увеличение закупок систем ПВО и разработку средств противодействия дронам, одновременно с модернизацией парка основных боевых танков.