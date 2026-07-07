Эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить БПЛА по Омской области

Дроны по Омской области могли долететь с территории сопредельных государств или с проходящих мимо фур. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

6 июля над Омской областью впервые с начала СВО сбили БПЛА. Губернатор региона Виталий Хоценко заявлял, что дроны попытались атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод. Погибших и пострадавших нет.

По мнению Дандыкина, реактивные БПЛА не способны долететь до Омской области с территории Украины — им не хватит топлива для преодоления дистанции в 2,5 тысячи км.

«Да и чем больше дальность беспилотника, тем меньше он может переносить на себе, уменьшается боевая нагрузка. Даже для них лететь до Омска нужно порядка 10 часов. Они в любом случае были бы замечены. Вполне вероятно, что могли использовать сопредельную территорию», — добавил эксперт.

Дандыкин не исключает, что дроны могли запускать с платформ, установленных на грузовиках.