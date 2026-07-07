Российская группировка войск «Север» взяла под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку Минобороны России.

Помимо продвижения в Харьковской области, бойцы группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад в районах Великих Проходов, Избицкого и Захаровки. Также под удар попали силы ВСУ и Нацгвардии Украины в Сумской области около населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги. Во время боев ВСУ потеряли до 205 человек, бронемашину «Козак» и восемь автомобилей.

На других направлениях также шли активные бои. Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Щурово и Рубцов в ДНР, а также Ольговки и Подлимана в Харьковской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих. Также уничтожены были три бронемашины, 13 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Южная группировка войск нанесла поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки в ДНР. На этом участке украинская сторона потеряла более 225 человек, бронемашину, 20 автомобилей и два полевых орудия.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» удары наносились по позициям пяти бригад ВСУ возле Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки в ДНР. Здесь потери ВСУ составили до 360 человек. Из техники уничтожены были бронемашина, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Наибольшие потери за сутки украинские войска понесли в зоне действия группировки «Восток» - более 475 военнослужащих. Российские подразделения поразили живую силу нескольких десантных бригад, штурмовых полков и морской пехоты в районах Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки и Великомихайловки в Днепропетровской области, а также у Даниловки в Запорожье. Также ВСУ лишились шести бронемашин и девяти автомобилей.

На южном участке группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в районах Музыковки и Зеленовки Херсонской области, а также возле Орехова в Запорожье. Потери ВСУ составили до 65 человек, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Общие суточные потери ВСУ в Минобороны оценили в 1 540 военнослужащих.