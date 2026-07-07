В Белоруссии стартовали учебные сборы территориальных войск

В Брестской области Белоруссии начались плановые учебные сборы подразделений территориальных войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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Сборы продлятся до 31 июля и затронут военнообязанных на территории Малоритского и Дрогичинского районов области — они граничат с Украиной.

В ходе учений планируется провести прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение, восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить бойцов к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, а также отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения.

Подчеркивается, что основное внимание уделят отработке задач территориальной обороны в ходе реализации военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов.