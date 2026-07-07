Североатлантический альянс запускает инициативу "Парадная дверь НАТО" для военной индустрии. Об этом объявил во вторник, 7 июля, генеральный секретарь организации Марк Рютте.

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Как пояснил нидерландский политик, пресловутая инициатива "даст военной промышленности одно окно" для решения любых вопросов, связанных с закупками вооружений и боевой техники.

Рютте предложил партнерам по альянсу активно "стучаться в эту дверь", а также пригласил другие государства принять участие в новой инициативе НАТО.

Также политик заверил, что на саммите в Анкаре 7-8 июля члены Североатлантического альянса заключат контракты в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов и покажут, "как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня", пишет The Washington Post.

Эти громкие заявление прозвучали вскоре после предупреждения президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Североатлантический альянс может развалиться на две-три части из-за разногласий относительно объема ассигнований на оборонные нужды.

При этом западные СМИ пишут, что европейцы буквально молятся, чтобы саммит НАТО в Турции оказался предсказуемым и скучным, поскольку боятся неприятных сюрпризов в свете охлаждения отношений с США и продолжающейся конфронтации с Россией.