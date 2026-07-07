"Летающая реанимация" из Германии замечена у границы Украины после удара ВС РФ

После массированного удара ВС РФ по Киеву 6 июля в расписании польского аэропорта Жешув снова появилась так называемая летающая реанимация - санитарный борт Learjet 35A немецкой медицинской ЧВК DRF Luftrettung. На это обратила внимание "Военная хроника".

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"Активность этой организации около участка госграницы Польши с Украиной в последний месяц так или иначе (в большинстве случаев с разбегом в 24-48-72 часов или более) совпадает с нанесением тех или иных ударов ВС РФ", - пишет канал.

Кого именно вывозят с Украины, до сих пор доподлинно неизвестно. Ясен лишь маршрут: Luftrettung вылетает с базы в Карлсруэ/Баден-Бадене, приземляется в Жешуве, забирает пациентов с Украины и после, вероятно, развозит их по спецклиникам ФРГ и других стран Европы для лечения и реабилитации после сложных ранений.

Самый активный из замеченных бортов - самолет с регистрацией D-CCCB, хотя и вторая летающая реанимация DRF Luftrettung с регистрацией D-CDRF, по наблюдениям "ВХ", тоже часто бывает в Жешуве.

На борту каждого самолета есть портативный аппарат Vscan Air для операционной сонографии в полете, многофункциональный комплекс corpuls C3T (монитор пациента, дефибриллятор, ЭКГ и прочее), система Flexicare ProVu для сложной интубации и контроля дыхательных путей, ИВЛ, аппараты для проведения автоматической непрерывной сердечно-легочной реанимации.

Также "ВХ" опубликовала рейсы в Жевуш и обратно, начиная с мая. Исходя из этих данных, борт с регистрацией D-CCCB вылетал оттуда минимум семь раз, а с регистрацией D-CDRF - шесть.