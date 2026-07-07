Бойцы группировки войск «Восток» стали все чаще находить орфографические словари украинского языка при зачистках позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Утес.

По словам заместителя командира батальона по военно-политической работе 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, словари находят среди вещей украинских военных.

«Наличие орфографических словарей говорит только об одном: военнослужащие украинской армии пытаются изучить свой родной язык, они его не знают», - отметил Утес.

Напомним, что на Украине ведется планомерная борьба с русским языком и культурой, включающая переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. А в мае 2019 года был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому только украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни.