В киевском районе Вишневое вторые сутки продолжаются пожары и детонация боеприпасов после российского удара по складам завода «Визар». О том, как удалось разведать местоположение сверхценной военной цели, рассказал военный публицист Алексей Суконкин.

По его словам, вскрыт склад был по «аномальной для обстановки сигнатуре, которая привлекла внимание разведки».

Была проведена доразведка другими средствами, не исключено, что была задействована агентурная разведка. Она подтвердила уверенность в перспективности данного места для нанесения удара.

Кроме того, рассказал Суконкин, использовались нейросети и технологии OSINT, обработка огромных объемов информации.

«В итоге - прекраснейший результат. Командиру разведчиков, инноватору многих новых способов вскрытия обстановки - огромный респект!», - заключил Суконкин

По информации западных СМИ, на складе, среди прочего «добра», хранились боеприпасы с урановыми сердечниками, что и заставило местные власти срочно начать эвакуацию населения, рекомендовав жителям прилегающих районов «плотно закрыть окна» и «избегать длительного нахождения на улице».

ЧП в Вишневом еще раз подтвердило преступную тактику киевского режима, прикрывающего военные объекты гражданским населением. Детонация опасных боеприпасов смела несколько улиц.