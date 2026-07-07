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Стало известно о бегстве наемников из Херсонской области

Алиса Селезнёва

Иностранные наемники бегут из подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области, чтобы выжить. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Игорь Кастюкевич.

Стало известно о бегстве наемников из Херсонской области
© Global Look Press

По словам парламентария, на херсонском направлении сокращается количество наемников, как ввиду естественных боевых потерь, так и из-за отсутствия каких-либо перспектив.

«Те, кто остались в живых, захотели уехать подальше от линии фронта близ Днепра. При этом попутно успевая рассказывать своим соотечественникам, что на херсонское направление лучше не соваться», - пояснил Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что любой наемник приезжает заработать денег, однако на Украине они столкнулись с коррупцией и беспределом со стороны украинских военных. Поэтому те, кто поставлял наемников, больше этого не делают.

«Они попытались сохранить оставшийся на правобережье контингент. Хотя и это удается с трудом. Те, кто еще живы и остались, сейчас всеми силами пытаются добиться переброски», - заявил сенатор.

Ранее СМИ сообщили о том, что пограничная служба Украины сожгла жилые постройки под Харьковом, чтобы скрыть следы присутствия и избавиться от тел иностранных наемников. Пожар был устроен в селе Бударки на великобурлукском направлении.

Также в военных блогах появилась информация, что солдаты ВС РФ заметили в Сумской области «одичавших» наемников, которые отказались участвовать в боевых действиях. Отмечалось, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки, которые занимались мародерством в районе города Путивль.