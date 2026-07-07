Иностранные наемники бегут из подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области, чтобы выжить. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Игорь Кастюкевич.

По словам парламентария, на херсонском направлении сокращается количество наемников, как ввиду естественных боевых потерь, так и из-за отсутствия каких-либо перспектив.

«Те, кто остались в живых, захотели уехать подальше от линии фронта близ Днепра. При этом попутно успевая рассказывать своим соотечественникам, что на херсонское направление лучше не соваться», - пояснил Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что любой наемник приезжает заработать денег, однако на Украине они столкнулись с коррупцией и беспределом со стороны украинских военных. Поэтому те, кто поставлял наемников, больше этого не делают.

«Они попытались сохранить оставшийся на правобережье контингент. Хотя и это удается с трудом. Те, кто еще живы и остались, сейчас всеми силами пытаются добиться переброски», - заявил сенатор.

Ранее СМИ сообщили о том, что пограничная служба Украины сожгла жилые постройки под Харьковом, чтобы скрыть следы присутствия и избавиться от тел иностранных наемников. Пожар был устроен в селе Бударки на великобурлукском направлении.

Также в военных блогах появилась информация, что солдаты ВС РФ заметили в Сумской области «одичавших» наемников, которые отказались участвовать в боевых действиях. Отмечалось, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки, которые занимались мародерством в районе города Путивль.