Зеленский посетовал, что у Украины нет ядерного оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина уязвима без ядерного оружия, поскольку не входит в "клуб" защищённых государств. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе", — заявил Зеленский.

Также он заявил, что характер боевых действий меняется, и сегодня идёт борьба за небо.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова «оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы». Для этого постоянно и последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, наращивается боевой потенциал воздушно-космических сил и ВМФ РФ.