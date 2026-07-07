На Западе озвучили последствия ударов ВС России по Киеву

Удары возмездия Вооруженных сил России изменили для Киева переговорный фон на саммите НАТО в Анкаре. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, украинцы и их союзники в Европе рассчитывали, что представят на саммите президенту США свои успехи, «что-то позитивное, о чем можно поговорить», однако российские удары не позволят это сделать.

«Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву», — констатировал Алекс Христофору.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 — 8 июля, в ходе него должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. При этом в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине около 60 ракет, ударив в том числе «Цирконами».

В итоге взрывы прогремели в Киеве, а также Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. По данным Минобороны России, удары были нанесены по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктуре военных аэродромов.