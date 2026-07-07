Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что украинские власти пытаются скрыть военные потери в Константиновке, стремясь сохранить финансовую помощь Запада. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

На прошлой неделе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что город Константиновка полностью перешел под контроль российских войск. Путин назвал это важным этапом для взятия славянско-краматорского узла.

Липовой отметил, что в Киеве отказываются признать потерю города. По мнению генерал-майора, Владимир Зеленский использует такую тактику регулярно, чтобы продолжать просить у зарубежных партнеров новые партии оружия и финансовую помощь.

Другим важным аспектом ситуации в Константиновке Липовой назвал отказ украинского командования забирать тела погибших военных. По его словам, российские подразделения планируют самостоятельно собрать тела, поместить их в безопасные места и позже передать украинской стороне через посредников.

«Каждый погибший солдат ВСУ, который рано или поздно будет передан семье, это признание Украиной потерь», - заявил Липовой.

По его мнению, украинские власти стремятся избежать выплат семьям погибших солдат, утверждая, что военные живы. Также военный обвинил командиров ВСУ в присвоении денег, предназначенных на выплаты семьям погибших.