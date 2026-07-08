Маршруты на правобережье в Херсонской области взяты под огневой контроль

Бойцы армии России взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области.

Об этом РИА Новости заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что движение ВСУ парализовано, дорога представляет для противника смертельную опасность каждую минуту. Техника противника лишена возможности проехать по дороге Херсон — Николаев.

Ранее в Херсонской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ.