ПВО сбила за 12 часов 111 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня ПВО сбили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 8.00 до 20.00 мск дроны ВСУ ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областей. Беспилотники сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также Башкортостаном, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о работе ПВО в течение дня. По его данным, сбито восемь украинских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.