Т-72Б3 с комплексом активной защиты "Арена-М" замечен в зоне СВО

Появились фото боевой работы танка Т-72Б3А, оснащенного комплексом активной защиты "Арена-М".

© Российская Газета

Машина действует в составе группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении. Судя по опубликованным фотографиям, танк вел огонь с закрытой огневой позиции - то есть работал как артиллерийское орудие.

"Арена-М" - это российская система активной защиты, состоящая из РЛС и пусковых установок с защитными боеприпасами. РЛС постоянно сканирует пространство вокруг машины. Когда система обнаруживает летящую в сторону танка угрозу, главным образом противотанковую ракету или реактивную гранату, бортовой компьютер мгновенно рассчитывает траекторию цели и запускает специальный снаряд-перехватчик. Он взрывается на безопасном удалении от танка, создавая облако осколков, которое уничтожает вражеский боеприпас до того, как тот достигнет брони.

"Арена-М" дает бронированной машине "умный зонтик", способный автоматически сбивать приближающиеся угрозы. При этом система работает автономно, не требуя действий от экипажа.

Напомним, что в середине июня в цехах "УВЗ" засветился танк Т-90М с элементами "Арены-М". А буквально недавно такой танк с системой активной защиты был замечен на одной из дорог при транспортировке на трале. Теперь машина с этим комплексом засветилась непосредственно на линии боевого соприкосновения. Все это свидетельствует о постепенном наращивании темпов внедрения комплекса в войсках.