Налет дронов на Москву назвали крупнейшим за последние два года

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала крупнейшей за последние два года. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

Всего с вечера 6 июля и до шести утра следующего дня в направлении региона летело более 430 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большинство из них было перехвачено и уничтожено силами противовоздушной обороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к столице сбито 36 БПЛА.

В московских аэропорта вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.