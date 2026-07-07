Буданов* предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

Украине необходимо прийти к максимальной эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».

По его словам, летом, на смену переговорному процессу пришла фаза эскалации конфликта.

«Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога», — подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов заявил, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться уже в 2026 году. По его словам, обычно конфликт перед мирным урегулированием достигает пика эскалации, после чего начинается разрядка.