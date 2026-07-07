Украинские пограничники сбежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, бросив бронежилеты и личные вещи. Об этом заявил РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.

Напомним, что село Копани было освобождено 1 июля. По данным Минобороны России, населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск «Восток».

Командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир уточнил, что российские штурмовики обнаружили в Копани экипировку пограничной службы.

«Бронежилеты и береты пограничной службы Украины находили. (…) Бронежилет - это признак того, что противник просто бежал оттуда», - пояснил он.

По словам Кира, украинские пограничники бросили позиции еще до начала штурма, во время подготовительной работы артиллерии и ударов беспилотников, не дожидаясь, пока начнется стрелковый бой.

Ранее стало известно, что российские военные после освобождения населенного пункта Новый Донбасс обнаружили в опорных пунктах Вооруженных сил Украины планшеты с военной информацией, а также документы и карты. Обнаруженные устройства были переданы соответствующим службам для расшифровки.