Силовики сообщили об уничтожении всех АЗС на севере Черниговской области

В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций (АЗС) после ударов ВС России. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», — уточнили силовики.

Силовики сообщили о потере ВСУ всех АЗС на основных маршрутах

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что у Вооруженных сил Украины на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов ВС РФ не осталось АЗС. Это подтверждают планы региональных украинских властей с 10 июля запретить розничную продажу бензина.

До этого «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах и значительных разрушениях на объектах энергетики в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.