ORB: Европе угрожает наплыв оружия с Украины

Окончание конфликта на Украине приведет к резкому росту контрабанды оружия военного образца в страны Европы, выяснил ТАСС на основе исследования британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB). Документ имеется в распоряжении агентства.

В нем отмечается, что на сегодняшний день украинские власти зафиксировали утрату 593 тыс. единиц оружия.

"Хотя эта цифра отражает лишь документально подтвержденные потери", - подчеркнули в ORB.

При этом уже сформировались устойчивые маршруты нелегальных поставок. Ключевыми транзитными направлениями выступают балканский маршрут через Молдавию и Румынию, турецкий коридор и черноморские порты, в частности Одесса.

"Конфликт возродил и расширил коридоры незаконной торговли, которые были сформированы во время балканских войн 1990-х годов", - отмечается в исследовании.

Как указывают в ORB, только в период с января по апрель 2025 года на границах с ЕС было изъято более 2 тыс. единиц вооружения, включая стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Ожидается, что европейский черный рынок пополнится штурмовыми винтовками и взрывчаткой, что многократно усилит огневую мощь преступных группировок, подчеркнули в ORB.