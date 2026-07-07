Главными подстрекателями в конфликте на Украине сегодня являются Великобритания, Германия и Франция, уверен политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, почему эти страны заинтересованы в данной войне.

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Германия и Франция сейчас являются лидерами Европейского союза, и вторые страны типа Италии начинают их нагонять, указал политолог.

«Евросоюз — очень парадоксальная организация. Там главный принцип: "выключите заводы, включите магазины". Но при таком подходе через некоторое время в Евросоюзе заканчиваются деньги, потому что, чтобы покупать товары Германии, Франции и Великобритании необходимо где-то брать деньги, а производить самим не дают. Для маленьких стран это не проблема, у них есть, например, курорты, а для больших это проблема, поэтому большие страны сегодня догоняют три великие державы, потому что они слишком вложились в политику, в свою судьбоносную позицию, которая стоит денег», — высказался Журавлев.

В Германии сделали признание об участии в конфликте на Украине

Поэтому трем названным подстрекателям нужно не просто победить, а на этом заработать, уточнил спикер.

«Сделать это очень сложно. Предполагается, что мы рухнем, и они, как в 1991-м за копейки скупят наши богатства. У них нет выбора. Остановиться и сказать, что мы ошиблись? Сразу встанет вопрос: отдайте этот кредит, этот кредит и это тоже отдайте. Поэтому они как убегающий перед электропоездом в туннеле. Перепрыгнуть сил нет и некуда, со все сторон стены, значит, надо очень быстро бежать до самой станции, чтоб успеть выскочить. Они сейчас в этой ситуации, большие страны. Великобритания уже не член ЕС, но логика там примерно та же самая», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны изучить вовлеченность подстрекателей конфликта на Украине в боевые действия.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что на саммите «Большой семерки» (G7) у западных стран произошла пересменка ролей в вопросе Украины. Он подчеркнул, что изначально главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена. Однако после победы на выборах главы Белого дома Дональда Трампа ситуация изменилась.