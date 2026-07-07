Инициатива по возможному размещению ядерного оружия на территории Литвы может усилить напряженность в отношениях с Россией. Такую оценку дал немецкий журналист Кристиан Клемм в статье для Neues Deutschland.

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Поводом для публикации стало предложение президента Литвы Гитанаса Науседы изменить конституцию страны, отменив действующий запрет на размещение ядерного вооружения. Как отмечается в материале, соответствующая инициатива внесена на рассмотрение парламента.

Кристиан Клемм считает, что возможное размещение ядерного оружия в государстве, граничащем с Калининградской областью и Белоруссией, не приведет к снижению риска конфликта. По его мнению, такой шаг способен лишь усилить напряженность и повысить вероятность дальнейшей эскалации.

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В качестве исторического примера автор напомнил о Карибском кризисе. Он отметил, что в общественных дискуссиях, по его мнению, редко упоминается размещение американских ракет средней дальности «Юпитер» в Турции и Италии как один из факторов, предшествовавших тем событиям.

Журналист также обратил внимание, что готовность принять на своей территории ядерное оружие ранее выражала Польша. По мнению автора публикации, подобные инициативы означают приближение западной ядерной инфраструктуры к российским границам, что, как он считает, увеличивает риск опасной эскалации. Эти выводы являются оценкой Кристиана Клемма, изложенной в статье Neues Deutschland.