В США считают, что КНР должна участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

Госдепартамент США призвал Пекин включиться в процесс регулирования сферы вооружений. Данная инициатива была озвучена после того, как Китай провел испытания стратегической ракеты с подводной платформы в Тихом океане, пишет ТАСС.

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Американская сторона подтвердила факт отслеживания запуска межконтинентальной баллистической ракеты без боевого заряда, которая приземлилась в южной части океана. В официальном документе подчеркивается необходимость конструктивного диалога по вопросам контроля над вооружениями. Кроме того, Вашингтон настаивает на внедрении системы регулярного оповещения о пусках МБР и космических аппаратах, как это предусмотрено обязательствами постоянных членов Совбеза ООН.

В свою очередь, оборонное ведомство КНР назвало испытания плановым элементом ежегодной военной подготовки. В Пекине заявили, что запуск ракеты из подводного средства осуществлялся в полном соответствии с международными нормами. Представители министерства также добавили, что заинтересованные государства были предупреждены заранее, а сами испытания не преследовали целей, направленных против какой-либо конкретной державы.

Ранее в Кремле поддержали испытание Китаем ракет.