Дрон протаранил многоэтажку во время массированной атаки на Курск

В небе над Курском в ночь на вторник сбили несколько беспилотников ВСУ, есть повреждения частных жилых домов в разных районах города, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», – написал он.

Хинштейн уточнил, что на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, заместитель губернатора Олег Горячев и мэр Евгений Маслов.

Специалисты продолжают обследовать территорию, вся поступающая информация оперативно уточняется.

Утром специальная комиссия приступит к тщательной оценке причиненного инфраструктуре ущерба, подытожил врио губернатора.

Как писала газете ВЗГЛЯД, суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение под Курском. Хинштейн сообщил о повреждениях жилых домов из-за дронов ВСУ, а днем 6 июля он сообщил об уничтожении 12 дронов ВСУ у Курской АЭС-2.