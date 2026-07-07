Ситуация с боекомплектом противовоздушной обороны (ПВО) — это наиболее острая проблема для Киева и его партнеров. Украина безуспешно борется с «Искандерами», «Кинжалами» и «Цирконами», а часть ракет летит по домам самих украинцев, рассказали эксперты Telegram-канала «Старше Эдды» для RT.

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«Если описать [проблему] двумя словами, то она звучит как "ракет нет". Еще 12-дневный конфликт с Ираном в 2025 году серьезно опустошил американские запасы (и запасы их союзников) и как следует забил очередь на производство для их восполнения. Война прошедшей весной только усугубила положение», — отметили специалисты.

Уточняется, что поставки ракет для ЗРК Patriot от европейских союзников (чуть более 30 единиц) никак не изменят положение Киева, поскольку при следующем же массированном налете на украинскую столицу их расстреляют «если не за раз, то за два».

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«Чем в итоге украинцы сейчас стреляют? По большей части откровенной некондицией 1980-х годов производства, которая формально уже списана. То, что изрядная часть этих ракет летит не в воздух, а, описывая дугу, приземляется аккурат в жилые дома, — побочный результат», — сообщают эксперты.

Даже те ракеты, которые работают исправно, не могут противостоять ни «Искандерам», ни тем более «Кинжалам» и «Цирконам», говорится в публикации.

Ранее советник украинского министра обороны республики Сергей Бескрестнов c позывным Флеш заявил о полном отсутствии ракет для Patriot у Вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, Киев просит своих союзников предоставить ракеты из своих запасов, но они не спешат этого делать.