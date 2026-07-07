Украинский БПЛА влетел в высотку в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 июля вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Курск. Один из вражеских БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, а также выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов.

Утром поврежденный дом будет обследовать комиссия по оценке ущерба.

Кроме того, в результате вражеской атаки есть повреждения частных жилых домов в разных районах Курска.

«Прошу всех жителей быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности! Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить! Берегите себя!», — добавил Хинштейн.

Ранее из-за атаки ВСУ по энергосистеме без электричества остались жители Запорожской и Херсонской областей.